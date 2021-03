Ennesima manifestazione dei membri del Comitato Priorità alla Scuola di Cremona, che come ogni venerdì ha voluto scendere in piazza contro la chiusura di tutte le scuole.

“Ci chiediamo come sia possibile ad un anno dall’inizio di questo incubo essere ritornati al punto di partenza?” commentano i manifestanti. “Anzi, ora è anche peggio. Un anno fa eravamo tutti chiusi in casa, oggi invece si può tranquillamente andare al centro commerciale, ma non si può andare a scuola”.

Secondo gli attivisti di Pas, è assurdo che la scuola “sia considerata l’unica causa della risalita dei contagi. Non è nostra intenzione negare la che la situazione dei contagi sia peggiorata, ma è nostra intenzione manifestare per sensibilizzare sul tema di quanto tutto sia difficile.

E su come, a caduta, “ci vadano di mezzo bambini e ragazzi con le loro famiglie. Come può un bambino piccolo rimanere a casa se non ci sono possibilità di congedi e smartworking.

E come possono fare le famiglie che hanno attività commerciali a conciliare il lavoro e la didattica a distanza? Il risultato è che alcuni genitori si sono visti costretti a scegliere di non lavorare e altri di non far seguire le lezioni online”.