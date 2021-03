Cremona Solidale ha avviato la ricerca di un nuovo direttore generale dopo le dimissioni a sorpresa di Emilio Tanzi, prossimo a raggiungere un’altra rsa della provincia. Pubblicato l’avviso di selezione per reclutare la nuova figura, un incarico a tempo determinato della durata di 3 anni e mezzo, dal 1 maggio di quest’anno al 31 dicembre 2024, eventualmente prorogabile. Sono titoli preferenziali il possesso di laurea magistrale o laurea equipollente in Giurisprudenza, Economia e commercio, Scienze Economico Aziendali e l’iscrizione all’Albo regionale dei direttore generali delle aziende di servizi alla persona. Termine ultimo per la presentazione delle candidature è il 26 marzo.

SCARICA QUI L’AVVISO DI SELEZIONE