Dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni, è arrivata questa mattina la comunicazione della candidatura di Enrico Letta a Segretario nazionale del Partito Democratico.

Santo Canale, referente di Zingaretti in provincia di Cremona, è al lavoro per raccogliere i nomi a sostegno di Letta in vista dell’assemblea nazionale in programma domenica.

“Anche se ho appreso con dispiacere che Zingaretti non sarà più il mio segretario – afferma Canale – continuo ad avere estrema fiducia in lui e se ritiene che Letta sia la soluzione più forte per il nostro partito, non posso che mettermi subito al lavoro per raccogliere consensi alla sua candidatura.

D’altro canto io stesso penso che lui sia davvero una guida autorevole in grado di portarci fino alla scadenza naturale prevista dalle primarie.

Spero che l’altissimo valore della sua figura possa unirci e allontanare le divisioni interne che da tempo ormai logoravano il partito; dobbiamo tornare a parlare dei temi che interessano agli italiani, lavoro, investimenti, speranza per le nuove generazioni: più vicini alle persone e meno alle polemiche.”

Canale è membro dell’assemblea nazionale del Pd insieme agli altri esponenti Dem della provincia di Cremona Burgazzi, Bonaldi, Savazzi, Bergamaschi, Tirelli.