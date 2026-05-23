Mal di testa: è il momento di capire come curarlo: incontro aperto con i neurologi

Quasi 700 persone hanno compilato in pochi giorni il questionario online “Il tuo mal di testa merita una risposta”, promosso dal Centro Cefalee della Neurologia dell’Ospedale di Cremona in vista dell’incontro pubblico dedicato a emicrania e cefalee in programma martedì 26 maggio 2026.

La raccolta conoscitiva, rivolta alla popolazione, sarà uno dei punti di partenza dell’evento «Mi scoppia la testa – Emicrania: come conoscerla e come curarla», organizzato con il patrocinio del Comune di Cremona e di Fondazione Onda. L’incontro si terrà dalle 15 alle 17 nella Sala Eventi di SpazioComune (piazza Stradivari 7, Cremona). L’accesso è libero.

«Non ci aspettavamo una partecipazione così alta in così pochi giorni: quasi 700 persone hanno trovato il tempo di compilare il questionario e questo ci dice quanto il mal di testa sia un problema reale e sentito», spiega Stefano Gipponi, direttore della Neurologia e Stroke Unit dell’Asst di Cremona. «Dalle prime risposte emerge una buona capacità di riconoscere le diverse forme di mal di testa, ma anche molti dubbi sugli strumenti utili per monitorare i sintomi e sulle possibilità di prevenzione e trattamento».

«Tra gli aspetti emersi dal questionario, colpisce il fatto che circa una persona su quattro non conosca il diario delle cefalee, strumento utilizzato per monitorare frequenza, intensità e caratteristiche degli episodi. Anche tra chi ne ha sentito parlare, molti dichiarano di non sapere come utilizzarlo correttamente» – aggiunge Gipponi. Un dato significativo se si considera che, secondo l’Istituto Superiore di Sanità, in Italia circa 9 milioni di persone soffrono di emicrania, con una prevalenza maggiore tra le donne.

«L’emicrania è una patologia molto diffusa ma ancora troppo spesso sottovalutata», aggiunge Gipponi. «Molte persone convivono con il dolore senza sapere che oggi esistono strumenti e percorsi sempre più mirati per riconoscere, monitorare e trattare le cefalee. Con questo incontro vogliamo offrire informazioni chiare e creare un momento di confronto diretto con specialisti e pazienti».

Durante il pomeriggio si parlerà di diagnosi, impatto delle cefalee sulla vita quotidiana, terapie preventive e trattamenti più innovativi, compreso l’utilizzo del diario delle cefalee. Saranno inoltre presentati e discussi i risultati completi del questionario promosso online dal Centro Cefalee dell’Asst di Cremona.

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