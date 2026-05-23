Brandisce una falce fuori da un bar di Pescarolo e minaccia un avventore: denunciato

I carabinieri di Ostiano hanno denunciato uno straniero residente in paese e già noto alle forze dell’ordine con l’accusa di minacce aggravate e porto abusivo di arma.

L’episodio è accaduto nella serata del 21 maggio poco dopo le 22 nei pressi di un locale pubblico nel centro di Pescarolo ed Uniti. L’intervento è scattato a seguito di una concitata richiesta di aiuto arrivata da parte di un avventore del bar.

Secondo quanto ricostruito dai militari, il cliente si trovava all’esterno dell’esercizio commerciale in compagnia di altre persone quando è stato improvvisamente affrontato e minacciato dall’indagato, il quale brandiva in modo minaccioso una falce.

Le pattuglie, giunte tempestivamente sul posto, hanno riportato la situazione alla calma e messo in sicurezza l’area. Durante l’intervento, i carabinieri hanno ritrovato l’attrezzo agricolo utilizzato per l’intimidazione, provvedendo al suo immediato sequestro.

Conclusi gli accertamenti, i militari hanno provveduto a segnalare l’accaduto all’autorità giudiziaria competente, nei confronti della quale l’uomo dovrà ora rispondere dei reati contestati.

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