Pugni, spintoni e morsi ai poliziotti: 35enne romena arrestata per resistenza e lesioni

Intervento degli agenti della Questura, la scorsa notte, all’interno di un’abitazione di Cremona. In arresto è finita una romena di 35 anni accusata di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. La segnalazione alle Volanti era per una lite in corso. Ai poliziotti, un uomo aveva riferito di essere stato aggredito dalla coinquilina che versava in stato di alterazione dovuto all’assunzione di alcol e droga.

La 35enne, con diversi precedenti penali per reati contro la persona e la pubblica amministrazione, ha assunto immediatamente un atteggiamento aggressivo nei confronti degli agenti, colpendo uno dei poliziotti con un pugno al petto e spingendo un altro operatore contro il muro, causandogli un’abrasione all’avambraccio e una contusione alla spalla. Nei loro confronti ha poi pronunciato frasi offensive e intimidatorie.

La donna è stata resa inoffensiva e accompagnata in Questura, dove ha continuato ad assumere comportamenti violenti, cercando anche di mordere uno degli agenti. Nei suoi confronti è scattato l’arresto in flagranza di reato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Considerati inoltre i numerosi precedenti penali a suo carico, il questore ha emesso anche la misura di prevenzione dell’”Avviso Orale”.

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