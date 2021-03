Un altro progetto da 15 milioni di euro, che vedrà importanti lavori di riqualificazione in una grande porzione di città, tra piazza del Comune e viale Trento Trieste, è stato approvato in Giunta in questi giorni.

Progetto per il quale è stato chiesto finanziamento nell’ambito del bando “Manifestazione di interesse per la selezione di strategie di sviluppo urbano sostenibile da promuovere attraverso i fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2021-2027”.

Tra i lavori previsti, la riqualificazione di Piazza Lodi e piazza Giovanni XXIII con interventi su alberature, pavimentazione, arredo urbano, parcheggi.

C’è poi in programma la realizzazione di alloggi di housing sociale, con spazi ambulatoriali e di socializzazione, nella struttura dell’ex ospedale in via Radaelli, che finalmente verrebbe riqualificato, dopo anni di abbandono.

Così come la ex Chiesa San Francesco, nei cui ambienti si vogliono inserire spazi per lo studio e attività culturali. Sempre in zona, è prevista la riqualificazione della palazzina Sozzi, nonché il parco del Vecchio Passeggio.

Restyling previsto anche per la scuola Materna Martini, l’asilo nido San Francesco e la scuola media Campi, con lavori alle strutture e agli spazi esterni, con attenzione all’efficientamento energetico.

Tra gli altri edifici da riqualificare, ci sono Casa Elisa Maria, gli alloggi Erp in via Geromini e via Antica Porta Tintoria, Santa Maria della Pietà, la scuola Media Vida e sul suo giardino storico, con attenzione alle mura.

Con questo progetto, sottolinea il sindaco Gianluca Galimberti “vogliamo curare ferite aperte da tantissimi anni in città, per connettere spazi, idee, persone, con un’attenzione alle fragilità, per fare più bella Cremona”.