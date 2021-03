Nell’ambito della rassegna online ‘Sentieri letterari nella contemporaneità’ promossa dagli Uffici Scolastici Territoriali di Sondrio e Cremona, è in programma un nuovo incontro. Il nono appuntamento della rassegna è fissato per mercoledì 17 marzo alle ore 18.00 insieme all’economista Carlo Cottarelli che presenterà il suo ultimo volume dal titolo ‘All’inferno e ritorno – Per la nostra rinascita sociale ed economica’. Con lui interverranno anche Stefano Paleari, già presidente CRUI ed attuale Consigliere del Ministro dell’Università e della Ricerca, ed Ugo Loser, amministratore delegato di Arca Fondi SGR.