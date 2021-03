La Cremonese vince 3-0 lo scontro salvezza contro la Reggiana e allunga in classifica sulla zona playout. Gli emiliani rimangono subito in 10, poi Strizzolo approfitta di un errore in occasione di un rinvio del portiere avversario Venturi per firmare il vantaggio. Carnesecchi tiene a galla i suoi nella prima frazione, poi il gol di Valzania a inizio ripresa, di fatto, chiude un match impreziosito dalla prima rete in grigiorosso di Colombo.

l’articolo completo su CremonaSport