Dal 15 al 17 marzo, dalle ore 7.30 alle ore 17.30, via Cadore, nel tratto compreso tra il civico 146 e il civico 130, sarà interessata da lavori di demolizione del fabbricato ex Snum.

Per limitare i disagi ed i pericoli per la circolazione stradale, via Cadore verrà chiusa nel tratto tra via Mosa e via G. Ratti. Sarà inoltre istituito il divieto di sosta e fermata con rimozione, in via Cadore, su entrambi i lati, nel tratto interessato dal cantiere, dalle 7 alle 17.30.

Verrà chiuso con transenne l’accesso a via Cadore, da via Mosa e da via G. Ratti, con l’indicazione di procedere verso via del Giordano per il traffico proveniente da via Mosa-S. Maria in Betlem. Sarà inoltre invertito il senso di marcia di via G. Ratti, da via Giordano verso via Cadore.

Nei tratti che precedono il cantiere sarà posizionata idonea segnaletica con l’indicazione delle modifiche temporanee apportate alla viabilità.

Sarà in ogni caso garantito l’accesso ai passi carrai con l’assistenza di moviere. Garantita inoltre la presenza fissa di due movieri, all’altezza dello sbarramento, per la gestione del traffico.

Il passaggio dei pedoni sarà possibile solo per l’accesso alle proprietà laterali del tratto di via Cadore interessato dal cantiere, tutti gli altri dovranno percorrere le vie limitrofe: anche in questo caso è prevista l’assistenza di un moviere.