Salgono da 8 a 12 i box per la somministrazione nell’hub vaccinale allestito presso CremonaFiere. Stessa cosa accade per le postazioni di anamnesi e per il CUP. Aumenta anche il numero delle sedie a disposizione degli utenti che ora arriva a circa 300.

Il lavoro è iniziato nella tarda serata di ieri, sabato 13 marzo, non appena si è conlcusa la lunga giornata per vaccinare i cremonesi. In totale da lunedì 8 marzo ad oggi nel padiglione 1 della Fiera sono stati in servizio più di 60 operatori e 30 volontari al giorno e 5.500 cittadini che hanno ricevuto il vaccino.

Questa mattina anche il sindaco Gianluca Galimberti ha visitato l’hub vaccinale, salutando operatori sanitari e volontari.

“L’intenzione è quella di intensificare il numero di somministrazioni, di andare più veloci”, spiega Rosario Canino, direttore sanitario dell’ASST di Cremona che aggiunge: “Ci eravamo dati una settimana per mettere a punto l’organizzazione e capire dove e come migliorare”.

Canino quindi aggiunge: “La suddivisione per aree (accoglienza, anamnesi, attesa, somministrazione, osservazione, CUP) e la fluidità del percorso hanno dato risultati superiori all’aspettativa, tutto ha funzionato. Con un po’ di coraggio abbiamo deciso di agire subito ed ampliare la possibilità vaccinale, spostare il CUP per facilitare ulteriormente il percorso a vantaggio di comfort e distanziamento. Compatibilmente con la disponibilità dei vaccini, noi siamo pronti”.

“Per implementare le sedute – conclude il direttore sanitario -, oltre ai vaccini, servono anche medici volontari, aspettiamo candidature. Partecipare alla campagna anti-covid significa dare un contributo essenziale alla collettività, è un gesto potente di salute pubblica. Penso sia un atto dovuto e lo dico da medico”.

Il nuovo allestimento in notturna è stato reso possibile grazie al contributo di Carmen Ghidetti e Claudia Pedroni (Servizi Amministrativi e CUP), Pietro Morstabilini (Dirigente professioni sanitarie DAPS), Marco Spadari (Gestione operativa), Marco Cavalli e Federico Pederneschi (Sistemi Informativi), Giovanni Ferrari (Ufficio Tecnico) e dall’efficientissimo Staff Ufficio Tecnico di CremonaFiere – Daniele Clementi, Marco Maria Ferrari e Fabio Mantovani. Un ringraziamento va a Protezione Civile e agli Alpini da parte dell’Asst.