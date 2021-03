Cremona non riesce a vincere la sua terza gara di fila e cade in trasferta con Cantù per 92-85. I padroni di casa sempre avanti con un super Gaines da 24 punti. Alla Vanoli non riesce la rimonta nel quarto periodo e complice la vittoria di Varese con Pesaro la lotta salvezza si complica.

