Il 15 marzo è la Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla dedicata ai disturbi del comportamento alimentare, istituzionalmente riconosciuta nel 2018 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il lilla è il colore simbolo della campagna di sensibilizzazione lanciata a livello nazionale da tante realtà associative insieme ad enti e istituzioni. Anche il Comune di Cremona, in collaborazione il Gruppo Lady Tramp, da anni attivo in città, illuminerà per l’occasione le finestre del Palazzo Comunale oltre ad apporre un drappo al balcone di Palazzo “Ala Ponzone” di corso Vittorio Emanuele II.

In Italia sono tanti i giovani che soffrono di disturbi del comportamento alimentare (DCA) in maggior parte ragazze, donne, ma anche ragazzi e, negli ultimi anni, vi è stato un notevole abbassamento dell’età, con conseguente elevato rischio di danni permanenti per la salute, secondari soprattutto allo stato di malnutrizione. I disturbi alimentari, oltre alle pesanti conseguenze sul piano fisico, hanno anche un impatto significativo sulla sfera sociale e psichica della persona, ne limitano le capacità relazionali e lavorative.

Recentemente il Consiglio Regionale ha approvato all’unanimità ili progetto di legge “Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dei disturbi del comportamento alimentare e il sostegno ai pazienti e alle loro famiglie” che introduce strumenti, azioni e misure per prevenire e curare i disturbi alimentari. Il provvedimento prevede l’istituzione di una Rete regionale per la prevenzione e la cura dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione. Oltre all’implementazione in ogni ASST (Azienda Socio Sanitaria Territoriale) di interventi ambulatoriali per l’intercettazione precoce, la diagnosi e l’eventuale invio dei pazienti alle strutture più appropriate.

L’anoressia, la bulimia sono i disturbi della nutrizione e dell’alimentazione più conosciuti, ma ve ne sono tanti altri e diversi. Per conoscerli e fare un approfondimento il Soropotimist International di Cremona organizza oggi, alle ore 18, in videoconferenza, l’incontro I nuovi disturbi alimentari. Figli della società contemporanea, ortoressia, bigoressia e drunkoressia con interventi di Emanuela Spotti, psicologa-psicoterapeuta, Sonia Ruffini, dietista e Daniela Gemmi del Gruppo Mutuo Auto Aiuto Lady Tramp. Testimonial dell’incontro sarà Federica Carini, mentre a Rina Florulli, Vice Presidente Nazionale Soroptimist International d’Italia, il compito di trarre alcune riflessioni conclusive. Per l’occasione è stato infine lanciato l’hashtag #coloriamocidililla per sensibilizzare, per informare e informarci.