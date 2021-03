Il Sindaco Gianluca Galimberti, con ordinanza, ha disposto la chiusura al pubblico dei parchi storici del Vecchio Passeggio e delle Colonie Padane nonché del parco di Porta Mosa a partire da oggi e sino al 6 aprile prossimo.

E’ consentito l’accesso esclusivamente ai dipendenti, collaboratori a vario titolo, volontari ed utenti della Cooperativa sociale ANFASS, della Cooperativa sociale L.A.E., della Cooperativa “La Tartaruga”, della Cooperativa Art. 32, della Cooperativa Non solo Noi e della Cooperativa D.D. APSI.

Oltre alle prescrizioni previste nell’ordinanza, devono essere osservate quelle stabilite dalle disposizioni dei DPCM e delle ordinanze regionali vigenti per fronteggiare l’epidemia Covid-19. Le violazioni delle disposizioni contenute nell’ordinanza sindacale saranno punite ai sensi di legge.

Il provvedimento, in linea con quanto disposto dalla normativa nazionale e regionale, è stato adottato in quanto la situazione epidemiologica presenta le condizioni di un rapido peggioramento con un’incidenza in crescita nel territorio provinciale e comunale.

Si è inoltre tenuto conto che la frequentazione dei tre parchi comporta in generale un’affluenza consistente di persone e che tale situazione potrebbe generare occasioni di assembramento, rendendo difficoltoso assicurare il rispetto del distanziamento interpersonale di un metro tra i frequentatori e moltiplicando il rischio di contagi.