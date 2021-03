Sono 169 i nuovi contagi da Covid in provincia di Cremona per un numero regionale di tamponi di 49.068. L’indice di contagio è sceso all’8,6%. 4.235 i casi in Lombardia.

Salgono di 37 unità i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 765, e salgono di 276 unità i ricoveri negli altri reparti per un totale di 6.474 ricoverati. I decessi sono 81.

Per quanto riguarda le altre province, Milano 968, di cui 358 in città, Bergamo 262, Brescia 609, Como 395, Lecco 115, Lodi 67, Mantova 253, Monza e Brianza 308, Pavia 166, Sondrio 148 e Varese 677.

I guariti/dimessi sono 1.541.

Oggi sono 20.396 (ieri 15.267) i casi di positività da Covid-19 in Italia, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile pubblicato dal ministero della Salute.

Il report registra altri 502 morti, mentre ieri le vittime erano state 354.

Sono 369.379 i tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore. Ieri i test erano stati 179.015. Il tasso di positività scende al 5,5% (ieri 8,5%)

Sono 3.256 (3.157) i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid in Italia, 99 più di ieri nel saldo tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri in rianimazione sono stati 319 (ieri erano 243). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 26.098 persone, con un incremento nelle ultime 24 ore di 760.