Le graduatorie della Stanford University premiano il campus di Cremona dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, presente con 9 docenti della facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali nel World’s Top 2% Scientists, il database degli studiosi che si distinguono a livello mondiale per autorevolezza scientifica sulla base del numero di pubblicazioni e di citazioni nelle relative aree disciplinari.

Nel prestigioso ranking che riguarda i migliori docenti al mondo, nella sezione rivolta all’intera attività professionale di ricercatore, spiccano Lorenzo Morelli, direttore del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Alimentari per una filiera agro-alimentare Sostenibile, piazzatosi in 1.282esima posizione su 134.369 microbiologi (Top 1%) e Paolo Ajmone Marsan, del Dipartimento di Scienze animali, della nutrizione e degli alimenti, che occupa la 529esima posizione su 48.040 animal scientists (Top 1,1%), oltre a Luigi Bavaresco, nella sezione agronomi (Top 1,9%).

Gli studenti che seguiranno il corso di laurea magistrale in “Food processing: innovation and tradition” diretto da Lorenzo Morelli e il corso di laurea in fasi di approvazione ”Livestock and agro-green innovation” diretto da Paolo Ajmone-Marsan, avranno dunque l’opportunità di apprendere e confrontarsi con docenti che appartengono al ristretto novero dei top scientists mondiali.

La ricerca di Stanford è pubblicata sulla rivista internazionale Plos Biology e si basa sui dati ricavati a maggio 2020 da una scrupolosa analisi bibliometrica del database per la ricerca scientifica mondiale “Scopus”, dati poi aggiornati con gli indicatori di citazioni standardizzate per l’anno 2019, relativi a ben 7 milioni di ricercatori di università e centri di ricerca di tutto il mondo, in 22 campi scientifici e 176 sottocampi.

Nella sezione che riguarda l’impatto scientifico della ricerca in base all’ultimo anno di riferimento, i docenti della facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali sono ben nove. I professori top sono Lorenzo Morelli, Paola Battilani, Stefano Amaducci, Luigi Lucini, Stefano Poni, Erminio Trevisi, Paolo Ajmone-Marsan, Giuseppe Bertoni e Antonio Gallo.

“Questi risultati indicano come la ricerca della facoltà sia sempre nell’eccellenza mondiale, come testimoniato dai numerosi progetti a bando vinti negli anni (oggi, in corso, sono 91), e le ricerche realizzate con e per prestigiose aziende mondiali”, sottolinea Marco Trevisan, preside della facoltà di Scienze agrarie alimentari e ambientali che aggiunge: “Quello che mi fa più piacere è vedere come tra i top scientist non ci siano solo professori affermati ma anche giovani ricercatori, a testimoniare come un filo di eccellenza leghi le diverse generazioni di docenti”.