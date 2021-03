“Cremona ha un impianto sportivo, il Campo Scuola, assolutamente inutilizzabile per organizzare manifestazioni di atletica leggera a causa del grave degrado che rende la pista non fruibile”.

A denunciare la situazione è la società Cremona Sportiva – Atletica Arvedi che ha sottolineato come la situazione “costringa quindi tutti gli atleti delle società a spostarsi su altri impianti, ma con estrema difficoltà vista la pandemia in atto”.

Gli atleti più evoluti, infatti, non possono allenarsi a Cremona perchè rischierebbero infortuni.

La società ha “deciso di impegnarsi comunque per garantire ai propri atleti/e un minimo di attività agonistica ed ha così organizzato la manifestazione di interesse nazionale limitata ai soli lanci (svoltasi sabato 13 marzo, ndr) perché le pedane per i lanci sono le sole utilizzabili”.

“E’ stato uno sforzo notevole anche perchè è necessario rispettare tutti i protocolli anticovid previsti, ma è l’unica cosa che la Società può fare in attesa che qualcuno si possa far carico di risolvere le gravi problematiche prima esposte”, rimarcano.

“L’alternativa, purtroppo reale, è che l’atletica leggera da Cremona possa sparire”, è l’amara conclusione di Cremona Sportiva – Atletica Arvedi.

I punti più danneggiati sono il rettilineo di partenza e la pedana del salto in alto. In alcune zone anche le radici degli alberi hanno superato il tratto in terra e sono arrivate alla pista.

In questo senso, l’assessore allo sport Luca Zanacchi ha spiegato che la riqualificazione della pista è stata candidata al bando ‘sport e periferie’ con un progetto da 690mila euro complessivi.

Il progetto riguarderà la rimozione della pavimentazione sportiva logora, la sistemazione delle solette di cemento sottostante e la stesura di una nuova pavimentazione, oltre a prevedere lavori nell’area circostante con interventi di efficientamento energetico e potatura piante.

“L’ipotesi – ha detto Zanacchi – è che con settembre/ottobre, in termini generali, si possa tornare a praticare sport nella maniera più vicina a quella che conosciamo e sicuramente con la pista atletica riqualificata”.

In condizioni normali, quindi senza tenere conto delle limitazioni imposte dalle normative anti-Covid, l’impianto viene utilizzato da circa 500 persone tra tesserati Atletica Arvedi che si allenano al Campo Scuola (320) e altri gruppi di master e amatori, cui vanno aggiunte le scuole che fanno attività periodica nella struttura.

Cristina Coppola – Mauro Taino