Cresce ancora la presenza di medie distribuzioni di vendita in via Castelleone, dove oltre all’Armaguerra, sono iniziati i lavori per la nuova piastra commerciale nell’area di via Trattati di Roma. E’ qui che sorgerà un nuovo supermercato alimentare, ‘Banco Fresco’, marchio torinese che tratta frutta, verdura, formaggi, macelleria e pesce.

L’area interessata è un quadrilatero da anni abbandonato, residuo di un piano di lottizzazione varato nel 2005 e modificato molte volte. Secondo il progetto iniziale, lì avrebbe dovuto sorgere una piazza ad uso pubblico con spazi verdi e parcheggi, dopo essere stata ceduta al Comune come opera di urbanizzazione secondaria. In quegli stessi anni venivano realizzate le 16 villette a schiera che corrono lungo via Trattati di Roma. Le successive variazioni e passaggi di proprietà hanno fatto decadere i piani iniziali e l’area, trovandosi in quello che viene definito tessuto urbano consolidato, è diventata edificabile. gb