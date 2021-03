Prosegue l’impegno di Coldiretti Cremona in aiuto alle persone in difficoltà. Nei giorni scorsi altri pacchi alimentari, donati dagli agricoltori di Coldiretti, attraverso la rete Campagna Amica, sono stati consegnati a realtà religiose e di volontariato della provincia di Cremona.

I pacchi contengono cibo italiano di alta qualità (pasta, latte, passata di pomodoro, riso, formaggio, olio…) e vengono affidati a religiosi e volontari, affinché siano consegnati nei prossimi giorni alle famiglie del territorio, messe alla prova dall’emergenza sanitaria ed economica in atto.

“E’ un impegno che abbiamo preso con la nostra comunità: quello di essere vicini alle persone che più duramente pagano il prezzo della crisi che stiamo vivendo. Con questa nuova ondata di contagi e con le nuove chiusure, tante famiglie si sono trovate in una condizione di precarietà. Ed è dovere di ciascuno di noi fare la propria parte, ognuno per quello che può.

Nel contempo, scegliendo e donando prodotti dell’agricoltura italiana, sosteniamo il lavoro degli agricoltori italiani, che con tenacia tengono fede all’impegno di garantire cibo per tutti” sottolinea Paolo Voltini, presidente di Coldiretti Cremona.

“Coldiretti è una forza al servizio della comunità – rimarca Paola Bono, direttore di Coldiretti Cremona –. Siamo convinti che l’Italia debba e possa ripartire proprio dai campi, dal lavoro degli agricoltori, che sono in prima linea per rispondere ai bisogni delle famiglie e di chi purtroppo è rimasto indietro per colpa della pandemia.

E’ questa anche l’occasione per sottolineare il prezioso impegno delle parrocchie, di tanti comuni, di tante realtà caritative che con il loro quotidiano servizio danno risposte vere e concrete ai bisogni della nostra gente. Gli agricoltori della Coldiretti sono al loro fianco”.