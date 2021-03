Sono 180 i nuovi contagi da Covid in provincia di Cremona per un numero regionale di tamponi di 59.009. L’indice di contagio è sceso all’7,6%. 4.490 i casi in Lombardia.

Salgono di 16 unità i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 781, e salgono di 167 unità i ricoveri negli altri reparti per un totale di 6.641 ricoverati. I decessi sono 79.

Per quanto riguarda le altre province, Milano 1.050, di cui 447 in città, Bergamo 291, Brescia 949, Como 295, Lecco 125, Lodi 73, Mantova 227, Monza e Brianza 416, Pavia 275, Sondrio 72 e Varese 432.

I guariti/dimessi sono 4.422.

Sono 23.059 i contagi da coronavirus in Italia oggi, mercoledì 17 marzo, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile pubblicato dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 431 morti, un dato che porta a 103.432 il totale dei decessi dall’inizio dell’emergenza legata all’epidemia di covid-19.

Aumentano ancora i ricoveri in terapia intensiva dove ora ci sono 3.317 persone (+61 da ieri). I guariti in totale sono 2.639.370 (+19.716), gli attualmente positivi 539.008 (+2.893). La regione che ha fatto registra l’incremento più alto dei casi nelle ultime 24 ore è la Lombardia con 4.490 nuovi positivi, seguita dalla Campania con 2.665.