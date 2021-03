A seguito delle disposizioni in materia di contenimento all’emergenza da COVID-19, lo spettacolo di Virginia Raffaele ‘Samusà’ in programma al Teatro Ponchielli di Cremona, è rimandato al prossimo anno ed in particolare al 3 e 4 febbraio 2022 (recupero degli spettacoli inizialmente previsti il 7 e 8 marzo 2020 – 24 e 25 ottobre 2020 e 1 e 2 aprile 2021).

I biglietti precedentemente acquistati rimangono validi per le nuove date di recupero.

I biglietti acquistati per il giorno 7 marzo 2020, 24 ottobre 2020 e 1 aprile 2021 valgono per il giorno 3 febbraio 2022.

I biglietti acquistati per il giorno 8 marzo 2020, 25 ottobre 2020 e 2 aprile 2021 valgono per il giorno 4 febbraio 2022.