E’ rientrata l’emergenza che questa mattina, sabato 20 marzo, ha coinvolto l’hub vaccinale di CremonaFiere a causa di un errore di Regione Lombardia.

A causa della mancata convocazione, infatti, rischiavano di andare perdute circa 500 dosi di vaccino anti-Covid destinate agli ultra ottantenni. Subito, l’Asst e le autorità si erano mosse per contattare quante più persone possibili della categoria.

Un appello che ha colto nel segno, tanto che in meno di due ore, “gli slot vaccinali disponibili presso l’hub per la giornata odierna sono esauriti”, come ha fatto sapere proprio l’Asst attraverso una nota.

Sempre l’Asst ha voluto “ringraziare i cittadini che hanno risposto all’appello di questa mattina” e invitato “a non presentarsi spontaneamente nella sede”.