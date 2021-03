Se ne parla quasi sempre in negativo, ma i social e i gruppi su facebook talvolta hanno una certa utilità. In questo caso solidarietà e amore per gli animali hanno mobilitato tanti cremonesi che hanno risposto all’appello per ritrovare un cane smarrito.

Alla richiesta di aiuto arrivata sui social ha risposto anche Francesco Sessa, operatore televisivo di Cremona1 e fotografo di Cremonaoggi. In favore di Sergio, proprietario del cane, Francesco ha messo a disposizione il suo drone per cercare Alba, un pastore bergamasco di 10 mesi di colore nero sparito lunedì dal Boschetto mentre rincorreva una lepre.

Questa mattina è arrivata una segnalazione: Alba è stata vista correre nei campi di Livrasco. Così in tanti sono accorsi per cercare di recuperarla. Purtroppo se ne sono perse le tracce. Nel pomeriggio Francesco Sessa, con il proprietario di Alba e con Ernesto, l’amico di famiglia che ha postato l’appello sui social, ha utilizzato il suo drone per sorvolare la zona. Dall’alto, Alba è stata cercata nei campi e nelle varie cascine che sorgono nella zona, mentre altri volontari la cercavano sulle strade costeggiando la campagna.

Di certo una ricerca difficile, Alba sarà spaventata e si sarà nascosta da qualche parte, chissà dove, ma non si demorde. Disperato il padrone, che non si dà pace. “Alba è in calore, e forse è un fatto che ho sottovalutato”, ha raccontato. “Come facciamo sempre da due mesi, quel lunedì eravamo nei campi per una passeggiata e lei era libera. Ma poi ha visto una lepre e l’ha rincorsa. Io le sono andato dietro, ma poi il cane ha saltato la ferrovia ed è come sparito nel nulla”. Le ricerche vanno avanti.

Sara Pizzorni

Sotto, le foto con il drone che sorvola le cascine diroccate dove Alba potrebbe essersi rifugiata, i volontari che la cercano e il campo dove si è smarrita.