A distanza da una settimana dall’ultimo confronto con l’Amministrazione comunale nella commissione taxi, dove sono stati affrontati una serie di temi come quello della messa in sicurezza del telefono, il mancato funzionamento di tutte le telecamere presenti presso la stazione ferroviaria, la necessità di maggiori presidi a garanzia della sicurezza, oggi Confartigianato e Cna, le due associazioni che rappresentano la categoria hanno chiesto un incontro urgente all’Assessore alla mobilità Pasquali.

I nodi da affrontare variano dai parcheggi riservati ai taxi e alle biciclette, all’accessibilità in stazione; dalla cartellonistica e segnaletica orizzontale e verticale insufficienti alla verifica tecniche sui tempi dei semafori in via Dante. Viene inoltre chiesto di “valutare il passaggio dei taxi da via Manzoni (tratto da via Robolotti a Largo Paolo Sarpi) e di modificare il tragitto degli autobus extraurbani evitando il passaggio (a vuoto) dalla Piazza Stazione, utilizzando via Stauffer e in modo che possano andare direttamente nel piazzale degli autobus”.

“Crediamo – affermano Egidio Violato per Confartigianato e Alessia Manfredini per Cna – che sia utile incontrarci per programmare e realizzare concretamente già nelle prossime settimane una serie di azioni utili al miglioramento del servizio pubblico erogato dai taxi”.