Fiocchi colorati ai cancelli delle scuole materne: protesta silenziosa contro la dad

Sta riscuotendo successo anche nelle scuole cremonesi l’iniziativa lanciata in tutta Italia dei nastri colorati appesi su finestre e cancelli delle scuole per dire no alla didattica a distanza e chiedere il ritorno di bambini e ragazzi in classe.

Le foto, in particolare, si riferiscono alla scuola dell’infanzia Sacra Famiglia e alla materna san Giorgio, in centro a Cremona, ma sono diversi gli edifici interessati dall’iniziativa messa in campo dai bambini (aiutati dai genitori) e anche dagli insegnanti stessi. Una forma di protesta colorata e silenziosa ora che, per effetto della zona rossa, sono in didattica a distanza tutte le scuole di ogni ordine e grado esclusi i nidi.

