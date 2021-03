Un trasferimento di attività che è anche occasione di rinascita per uno stabilimento industriale che ha fatto la storia di Cremona, la Piacenza Rimorchi, ma da tempo era inutilizzato. Steel Group, azienda leader nella progettazione e produzione di serramenti e prodotti di design in metallo, è pronta a trasferirsi nella nuova sede di via Milano, spostandosi da Vescovato.

In questi giorni sono state rimosse le impalcature dalla facciata esterna, rivelando l’ingresso agli stabilimenti e la nuova insegna realizzata su lastra metallica.

Gran parte dei vecchi stabilimenti è stata trasformata e rinnovata per diventare la prestigiosa sede dell’attività dell’azienda. I lavori hanno previsto opere di ripristino e di bonifica.

Steel Group è specializzata nella lavorazione di acciaio e di altri metalli quali corten e bronzo, ottenendo prodotti di alto valore estetico per la realizzazione di serramenti, giardini d’inverno, scale e rivestimenti di edifici.

Tra le opere realizzate, l’ingresso dello Juventus Stadium e, rimanendo a Cremona, le residenze ‘sospese’ di via della Vecchia Dogana progettate dallo studio Arkpabi a Cremona.

