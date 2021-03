C’è già un buon numero di candidati che hanno inviato la propria adesione al programma di sperimentazione clinica con il vaccino ReiThera. Le dosi sono giunte oggi presso la farmacia dell’ospedale e dalla settimana prossima potranno essere somministrate, dopo che i clinici avranno valutato la rispondenza dei candidati ai criteri di inclusione e di esclusione definite dal protocollo.

Quindi il prossimo passaggio sarà l’attivazione del protocollo sperimentale approvato dal comitato etico. “Siamo pronti e si partirà. Non potremo trattare molti pazienti”, precisa Andrea Machiavelli, responsabile della farmacia ospedaliera. “Ma riteniamo che dalle trenta persone in su sicuramente potranno ricevere il vaccino già da settimana prossima. I candidati volontari saranno valutati sulla base dei criteri di inclusione ed esclusione che, trattandosi di una sperimentazione clinica, vanno osservati in maniera molto accurata”.

Questa mattina inoltre sono arrivati in ospedale anche gli anticorpi monoclonali contro il COVID-19: Bamlanivimab e etesevimab per un totale di 265 terapie disponibili.

