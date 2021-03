“Come si prepara una colomba degna di un mastro pasticcere?” Il webinar organizzato dall’IIS ‘L. Einaudi’, in collaborazione con la pasticceria ‘Biancaneve’ di corso Garibaldi ha risposto a questa domanda.

Dopo il seminario sul panettone, non poteva certo mancare quello sul dolce tipico della Pasqua. Ed Emanuela Arcari, tra l’altro, ex allieva del serale, e Davide Alberici sono pertanto stati nuovamente invitati dalla preside Nicoletta Ferrari e dal prof. Giuseppe Micocci, sempre a caccia di accattivanti novità didattiche.

Centosessanta studenti di terza, quarta e quinta hanno seguito con grande interesse l’insolito percorso d’apprendimento online. Del resto, “la richiesta di conoscere tale branca dell’arte culinaria viene proprio dagli alunni, desiderosi di spaziare il più possibile nell’universo dell’enogastronomia”, come sottolineano dalla scuola.

Attraverso tre collegamenti distribuiti nell’arco di un paio di giorni, i ragazzi sono stati accompagnati da Arcari e Alberici in tutte le fasi della preparazione: dalla selezione degli ingredienti all’impasto con lievito madre, dalla duplice lievitazione alla preparazione della glassa fino alla cottura in forno.

Alcuni allievi si sono cimentati in diretta con ottimi risultati e non poteva che essere così, dal momento che i due professionisti cremonesi, in un concorso nazionale svoltosi in marzo e dedicato proprio a questa specialità della nostra tradizione, si sono classificati tra i primi trenta, sbaragliando la concorrenza di duecento partecipanti, con una valutazione pari a 8,7 decimi.

