E’ il bresciano Gian Luca Baiocchi il nuovo primario di Chirurgia Generale dell’ospedale di Cremona. Nato il 18 ottobre del 1973 a Breno, si è diplomato allo Scientifico Camillo Golgi. Dopo la Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Brescia nel 1998, ha conseguito la specializzazione in Chirurgia Generale presso la stessa università nel 2004 sotto la guida del professor Stefano Maria Giulini. Successivamente ha ricevuto una parte significativa della sua formazione chirurgica in centri di eccellenza in Italia, Belgio, Francia e Inghilterra.

E’ stato dirigente medico agli Spedali Civili di Brescia e questo mese ha vinto il concorso per direttore della Chirurgia Generale al Maggiore di Cremona.

E’ professore associato di Chirurgia Generale presso il Dipartimento di Scienze Cliniche e Sperimentali dell’Università degli Studi di Brescia. Il 4 aprile 2017 ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale per il ruolo di professore ordinario in Chirurgia Generale.

La sua esperienza operatoria copre tutti i campi della chirurgia generale tradizionale e mininvasiva (laparoscopica avanzata e robotica), con particolare interesse alle patologie oncologiche addominali. Dal 2005 a oggi (marzo 2021) ha seguito circa 15.000 pazienti ed eseguito 7.100 procedure chirurgiche più della metà delle quali come primo operatore e in alta percentuale con tecnica mininvasiva.

Sposato con un medico veterinario, ha due figlie.

© Riproduzione riservata