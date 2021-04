La Lega B ha disposto ufficialmente il rinvio a data da destinarsi della partita tra Cremonese – Empoli in programma domani, venerdì 2 marzo, alle 18.00.

La Cremonese, dunque, non dovrà presentarsi allo Zini e aspettare i 45′ del regolamento per poi vedere decretare la fine della partita con conseguente rinvio al Giudice Sportivo che avrebbe dovuto decidere su un’eventuale vittoria a tavolino per i grigiorossi.

Contrariamente a quanto emerso nella serata di ieri e nella mattinata di oggi, la Lega ha dunque disposto il rinvio per questioni “legate alle positività da Covid” nella squadra toscana facendo riferimento all’articolo 3.1 del C.U. LNPB n. 29 del 13 ottobre 2020, il cosiddetto “jolly”.

