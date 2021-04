Ha debuttato oggi, venerdì 2 aprile, il nuovo portale per poter prenotare la vaccinazione anti-Covid. Il sistema, gestito da Poste Italiane, ha retto l’urto nel primo giorno di operatività con l’hub di Cremona che già intorno a mezzogiorno aveva esaurito i posti disponibili per il 12, 13 e 14 aprile quando partirà la fase riservata alla fascia d’età compresa tra i 75 e i 79 anni.

Il sindaco di Cremona Gianluca Galimberti, che fa parte della cabina di regia tecnica in Regione, si mostra soddisfatto, ma a Cremona1 sottolinea: “E’ bene che ci sia un collegamento maggiore tra Anci e Regione su queste partite”.

Galimberti quindi spiega: “Vogliamo monitorare con molta attenzione la situazione per quanto riguarda i fragili e allo stesso tempo avere gli elenchi degli ultra 80enni che, pur avendo ricevuto l’avviso, non si sono presentati perché vogliamo poterli contattare per poter completare la campagna vaccinale per questa fascia di età”.

© Riproduzione riservata