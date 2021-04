Stop alle prenotazioni dei vaccini in farmacia con il passaggio al nuovo sistema delle Poste. Come spiega Rosanna Galli, presidente di Federfarma Cremona: “Tante persone vengono da noi per chiederci una mano, e noi li aiutiamo. Non tutti gli anziani sono capaci di prenotare online”.

Il servizio di Giovanni Palisto

