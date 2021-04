Si chiude una giornata di Pasqua soleggiata ma piuttosto fredda, con il risultato di poca gente in giro durante la mattinata e un po’ più di movimento nel pomeriggio, nei luoghi tipici delle passeggiate domenicali in città, quindi sugli argini e sul lungo Po.

Il resoconto della Polizia Locale alle ore 19, a controlli ancora in corso, è di 93 veicoli fermati e 2 sanzioni comminate, una al mattino e una al pomeriggio, in entrambi i casi appena fuori dal ponte di Po. I conducenti multati, provenienti dal Piacentino, non sono stati in grado di dimostrare un valido motivo per trovarsi a Cremona. Negli altri casi sono state ritenute valide le certificazioni per ragioni di lavoro, salute e necessità.

Le pattuglie erano dislocate agli ingressi della città, oltre alla zona sud, anche in via Milano a Cavatigozzi e in via Giuseppina all’altezza di via Cà del Ferro. Nessuna situazione fuori dalla norma è stata segnalata per quanto riguarda le persone a piedi, sia per l’uso delle mascherine, sia per il distanziamento. “In generale non sono stati riscontrati assembramenti – afferma il vicecomandante della Polizia Locale Maria Rosa Bricchi – nemmeno al pomeriggio, quando il clima ha invogliato più persone ad uscire”. gb

