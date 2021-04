Episodio ancora tutto da chiarire, quello andato in scena poco dopo le 19,30 del giorno di Pasqua in via Lungo Po Europa. Di certo si sa che un ragazzo di 16 anni è stato soccorso e trasportato in ospedale, pare in seguito ad una ferita da coltello. I contorni della vicenda sono ancora tutti da chiarire, anche perchè, quando è stato lanciato l’allarme, la via era buia e deserta. Gli stessi carabinieri, ricevuta la segnalazione, hanno cercato a lungo il luogo dove sarebbe avvenuto l’accoltellamento, effettuando varie perlustrazioni nella zona. Risposte si attendono dallo stesso minorenne soccorso. Per fortuna il ragazzo, a dispetto di quanto era sembrato in un primo tempo, non ha riportato ferite gravi. Le indagini sono in corso.

S.P.

© Riproduzione riservata