Ci sarebbe un furto alla base dell’accoltellamento di cui è stato vittima un 16enne cremonese il giorno di Pasqua in via Lungo Po Europa. Il ragazzo, portato in ospedale in codice verde, avrebbe raccontato di aver subito il furto della bicicletta da parte di una persona che gli ha poi sferrato due coltellate. Il ragazzo, uscito da una canottieri, sarebbe stato testimone del furto della sua bici e avrebbe inseguito il ladro fino al parco del Morbasco. Una volta raggiunto, il malvivente, per sbarazzarsi del suo inseguitore, gli avrebbe sferrato i fendenti. Sull’episodio indaga la polizia.

