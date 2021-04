Cifra tonda per Sapiens, l’Agenzia per il Lavoro che questo mese compie 10 anni di attività. Nata nel 2011 a Mantova è poi cresciuta esponenzialmente anno dopo anno, arrivando ad aprire ben 11 nuove filiali sparse in tutto il Nord Italia. In particolare, l’Agenzia ha scommesso sul territorio cremonese in cui ha inaugurato a dicembre 2019 il suo nuovo Centro Formazione. Ampi spazi per poter ospitare molteplici corsi di formazione e diventare un punto di riferimento per le persone della provincia.

In ogni città, Sapiens ha “abbracciato non solo il tessuto economico locale, ma anche quello culturale, sociale e sportivo”. Un pilastro dell’Agenzia è proprio la connessione con il territorio, fondamentale per poter svolgere al meglio il proprio lavoro. Sapiens conta vari partner e supporta associazioni locali, come quella di Bi. Genitori con cui attualmente sta portando avanti un contest pasquale per bambini e ragazzi e l’associazione I Bambini delle Fate di cui è partner e sostenitrice.

Le nuove generazioni sono il futuro, per questo Sapiens “affianca anche scuole e associazioni sportive che puntano alla crescita personale dei ragazzi e alla promozione di valori, quali il gioco di squadra. “La collaborazione, il supporto reciproco e una visione comune sono la base per il tipo di lavoro che l’agenzia svolge”, fanno sapere dall’azienda. Sapiens infatti “non si focalizza solo sul collocamento o ricollocamento delle persone, ma organizza anche corsi di formazione in linea con le richieste del mercato e si fa promotore delle varie Politiche Attive del Lavoro”.

In questi 10 anni Sapiens ha aiutato più di 10.000 manager e responsabili a incontrare i candidati migliori e più di 33.000 persone a trovare lavoro. In 10 anni le sfide “sono state tante, ma Sapiens continua a investire sulle potenzialità e sui desideri delle persone, incoraggiandole ad ambire al lavoro dei sogni, a qualunque età”.

“Le persone sono la nostra forza – conferma Katja Acquaroli, presidente di Sapiens S.p.A. -: entro fine anno apriremo altre cinque nuove filiali, per aiutare sempre più aziende e persone”. Un’azienda con una visione molto chiara, la cui forza si basa sul gioco di squadra tra collaboratori e con le aziende, associazioni ed enti dei vari territori.

“Grazie a tutte le persone e le aziende che si sono affidate a Sapiens nel corso degli anni. Con noi, il tuo lavoro è in buone mani”.

© Riproduzione riservata