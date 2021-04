La Lombardia torna in zona arancione. La decisione ormai è ufficiale, come ha ha comunicato il presidente regionale Attilio Fontana. La decisione è stata presa dal ministro della Salute Roberto Speranza sulla base dei dati del monitoraggio settimanale e delle indicazioni della cabina di regia.

“Iniziamo – ha detto Fontana – il graduale ritorno alla normalità che comportamenti responsabili e vaccinazioni renderanno più vicino”. In Lombardia “ci stiamo avvicinando a 2 milioni di dosi somministrate e la campagna vaccinale è in via di forte potenziamento”, come ha ricordato il governatore.

Lunedì i ragazzi delle seconde e terze medie tornano in classe al 100%, mentre i ragazzi delle superiori dal 50% al 75% per cento. Riapriranno dunque negozi, parrucchieri e centri estetici e sarà possibile muoversi all’interno del proprio comune, senza autocertificazione.

“Si intravvede la luce in fondo al tunnel, chiedo ai cittadini di non mollare e tornare ad avere fiducia nel grande spirito lombardo”, ha concluso Fontana.

