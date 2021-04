19 anni e non 24. E’ stata parzialmente riformata dai giudici della Corte d’Assise d’Appello la pena a 24 anni di reclusione inflitta in primo grado nei confronti di Ousseynou Sy, 48 anni, senegalese, l’ex autista di Autoguidovie che il 20 marzo del 2019 sequestrò il bus con a bordo 50 studenti delle medie Vailati di Crema, 2 insegnanti, Alessandro Cadei e Giacomo Andrico, e la bidella Tiziana Magarini.

All’imputato, i giudici hanno tolto l’aggravante della premeditazione dal reato di lesioni, considerando le lesioni come circostanza aggravante del reato di attentato con finalità di terrorismo, e non più come fattispecie autonoma.

Sy, con una mascherina con scritto Africa, era in collegamento dal carcere di Ferrara ed ha assistito alla lettura della sentenza.

Non è stata riconosciuta alcuna responsabilità da parte del Ministero della Pubblica Istruzione, come invece avevano fatto i giudici di primo grado, mentre sono stati tutti confermati i risarcimenti alle parti civili.

In particolare è stato disposto il versamento di 25 mila euro per ognuno degli studenti presenti sull’autobus – fatta eccezione per uno di loro che non ha fatto richiesta – e di 3mila euro per ciascuno dei genitori che hanno chiesto i danni. Sy è anche stato condannato a versare una provvisionale di 35mila euro ad uno dei professori, 25mila euro al secondo professore e 25 mila euro alla bidella, nonché 10 mila euro al Comune di Crema. Risarcimento di una provvisionale di 150 mila euro anche ad Autoguidovie per l’incendio dell’autobus.

Sara Pizzorni

