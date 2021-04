Cenerentola diventa regina d’Europa. E’ il 10 aprile del 2016: Casalmaggiore, piccola tra le grandi, aggiunge un nuovo capitolo alla favola tricolore e dopo Scudetto e Supercoppa Italiana trionfa in Champions League. La scalata rosa, il top team guidato da coach Massimo Barbolini e dall’eterna Francesca Piccinini Mvp della final four di Montichiari, saranno protagonisti di una puntata speciale di Sottorete, in onda domani, sabato 10 aprile, alle 16.30 e alle 20.00 su Cremona1 (replica domenica alle 20.30), per festeggiare il quinto anniversario del più importante successo del volley cremonese.

