Sabato 17 e domenica 18 aprile 2021 è stato all’insegna di tanti puntini rosa che si sono incrociati lungo gli argini del territorio cremonese per ricordare che la Corsa Rosa, anche se distanti, unisce per i valori che trasmette, sani stili di vita , contro la violenza sulle donne, e la ricerca Oncologica. Grazie all’impegno di tutti camminando o correndo, nel pieno rispetto delle regole in vigore, in formato Virtual.

“Ognuno – dicono gli organizzatori – ha portato il proprio contributo, iscrivendosi alla corsa, che sarà devoluto a Lilt Lega Italiana per la lotta contro i Tumori sezione di Cremona”. “Un ringraziamento particolare – proseguono – va a tutti i partner che ogni anno collaborano all’iniziativa: Marathon Cremona, 3C Compagnia Corridori Cremonesi, Cremona Corre, Triatholon Duatlhon Cremona, DLF Cremona, ASST Cremona, ATS Valpadana, Comune di Cremona, Provincia di Cremona. Arrivederci all’anno prossimo con l’augurio di ritrovarci tutti vicini ed uniti”.

