Il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana potrebbe visitare gli hub vaccinali di Cremona, Crema e Casalmaggiore nella mattinata di venerdì 30 aprile. Nel pomeriggio poi dovrebbe recarsi in quelli di Mantova e Castiglione delle Stiviere.

Fonti regionali confermano che la visita è prevista ma per l’ufficialità bisognerà attendere il programma, ancora in attesa di essere definito.

Fontana sta visitando tutti i centri vaccinali lombardi e mercoledì scorso si è recato a Codogno.

