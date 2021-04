La Provincia di Cremona, in relazione all’esecuzione dei lavori di fresatura e asfaltatura del piano viabile lungo la “Paullese” e lo svincolo con la sp 47 in direzione Annicco, in territorio comunale di Grumello Cremonese, ha disposto in tale tratto (svincolo tra la sp ex ss 415 e la sp 47 “Soresina – Crotta D’adda” in direzione nord) ,dal giorno 27/04/2021 alla fine dei lavori, l’istituzione di senso unico alternato temporaneo regolato da movieri e divieto di sorpasso e limite di velocità a scalare di 30 km/h in avvicinamento alla zona lavori;

ovvero la sospensione temporanea della circolazione stradale per brevi momenti.

I veicoli provenienti da Cremona diretti ad Annicco dovranno proseguire lungo Paullese in direzione Crema e al km 53+546 impegnare lo svincolo a livelli sfalsati con la sp 84, reimmettersi sulla Paullese in direzione Cremona e uscire allo svincolo con la sp 47 al km 58+545. I veicoli provenienti da Annicco e Grumello Cremonese diretti a Crema dovranno percorrere la strada comunale Via Dante Alighieri fino all’intersezione con la Paullese al km 58+900.

