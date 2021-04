Un incontro di restituzione finale del progetto sperimentale “Covid questo S-Conosciuto”. La proposta nasce dall’esigenza di attivare percorsi di formazione e informazione e di supporto psicologico ed emotivo, visto il periodo di pandemia, destinati ai giovani.

Venerdì 30 aprile dalle 18 alle 19.30 si terrà un momento di restituzione online durante il quale i ragazzi saranno protagonisti e avranno l’opportunità di raccontare il loro percorso e “lanciare” i video realizzati con il gruppo classe.

Il progetto ha visto il coinvolgimento di 3 classi quarte del Liceo Anguissola, dell’IIS Einaudi e dell’IIS Stanga ed è stato condotto da tre esperti con competenze di carattere scientifico, psicologico e di animazione digitale.

Realizzato con una formula laboratoriale e interattiva è stata l’occasione per” affrontare le tematiche legate alla pandemia, coinvolgendo in modo attivo i ragazzi, dando loro voce, in un processo facilitato dalla peer education, per rielaborare il proprio vissuto e lanciare messaggi diretti ai propri coetanei”.

© Riproduzione riservata