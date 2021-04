Più di 300 shopper ricamati o dipinti sono arrivati all’associazione Aisla: saranno posti in vendita per raccogliere fondi per la ricerca sulla sclerosi laterale amiotrofica. Il 4 e 11 maggio, banchetto espositivo al mercato di Campagna Amica di Cremona sotto i portici del Consorzio Agrario.

Servizio di Nicoletta Tosato

