Si prospetta una nuova apertura in galleria del Corso a Cremona, negli ex locali del bar Baobab, chiuso nel 2015, e dove prima ancora dimorava lo storico bar Excelsior. Sono infatti in corso trattative con i proprietari per aprire un bar pasticceria. Una nuova linfa per questa galleria, che va via via ripopolandosi, in un periodo tra l’altro non facile, a causa della pandemia.

Le aperture più recenti in galleria riguardano lo studio di architettura dove prima c’era il negozio di abbigliamento Cose, che si è spostato in corso Campi; sfida coraggiosa anche per il concept store di Giada Baldani, con la sua apertura prima della pandemia. Resistono poi la storica agenzia viaggi, Orientart di Claudio Pugnoli, e Stile Italiano. Ha invece chiuso, purtroppo dopo pochi mesi di apertura, un negozio di accessori.

Silvia Galli

