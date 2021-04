Dopo mesi di silenzio obbligato, l’Associazione Artisti Cremonesi propone di inaugurare una nuova stagione artistica attraverso una mostra collettiva in cui gli associati parteciperanno con opere realizzate nell’ultimo biennio (2020-2021). L’unità degli artisti mostra la forza che le associazioni hanno tentato di mantenere in questo lungo periodo di inattività e l’evento collettivo vuole essere il punto di ripartenza per le successive esposizioni già programmate presso la sede in Palazzo Azzolini.

La mostra si compone di opere pittoriche, fotografiche, sculture e composizione digitale. I molti linguaggi artistici e le varie tecniche utilizzate sono occasione di scoperta del significato di “fare arte” e “saper comunicare” che l’artista esprime attraverso le sue opere.

L’esposizione si tiene nel Refettorio della chiesa di San Pietro al Po, via Cesari 18 a Cremona. Nel rispetto delle norme anti-covid 19 è obbligatorio disinfettare le mani ed entrare con mascherina. All’interno sarà rispettato l’ordine per non creare assembramenti.

Ingresso gratuito.

Orari di apertura della mostra:

giovedì – venerdì ore 16.30-19

sabato – domenica ore 10-12 e 16.30-19.

Partner dell’iniziativa: Associazione CrArT – Cremona Arte e Turismo, Irrigatori cremonesi, Cassa Padana. Con il patrocinio del Comune di Cremona

