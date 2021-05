Anche il dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Cremona, Fabio Molinari ha voluto diffondere un messaggio in occasione del 1° maggio, festa del lavoro e dei lavoratori: “Voglio approfittare di questa circostanza per riconoscere e ringraziare per il loro lavoro tutti coloro che lavorano nel mondo della scuola e rimarcare come di questi tempi sia importante il tema del lavoro e quanto scuola sia vicina a tanti lavoratori in difficoltà”. “Agli studenti – ha concluso – voglio dire questo: anche voi siete lavoratori, lavorate per avere un futuro professionale e abbiate rispetto di ogni tipo di lavoro perché il lavoro nobilita”.

(nel video il messaggio completo)

© Riproduzione riservata