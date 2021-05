Sono 65 i nuovi contagi da Covid in provincia di Cremona per un numero regionale di tamponi di 59.144. I nuovi positivi in Lombardia sono 2.139. L’indice di contagio è al 3,6%.

Scendono ancora sia i ricoveri in terapia intensiva che nei reparti ordinari. I decessi sono 52.

Per quanto riguarda le altre province, Milano 600 casi, Bergamo 163, Brescia 232, Como 160, Lecco 81, Lodi 36, Mantova 114, Monza e Brianza 261, Pavia 89, Sondrio 38 e Varese 261.

I dati del ministero della Salute in collaborazione con la Protezione Civile confermano il calo dei nuovi casi Covid in Italia: 12.965 quelli comunicati oggi contro i 13.446 di ieri. Diminuiscono anche i decessi nelle 24 ore in esame: 226 contro i 265 di venerdì.

Buone notizie anche dall’indice di positività che cala al 3,4% dal 3,9% di ieri. I tamponi effettuatu, tra molecolari e antigenici, sono 378.202. Ieri i test erano stati 338.771.

Scende ancora la pressione sul sistema ospedaliero: sono 2.522 i pazienti ricoverati in terapia intensiva (-61 unità rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite), mentre gli ingressi giornalieri in rianimazione sono stati 143 (ieri 137). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 18.381 persone, in calo di 559 rispetto a 24 ore fa.

