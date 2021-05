A fronte di 39.365 tamponi effettuati, sono 1.354 i nuovi positivi in regione Lombardia, il 3,4%. Per la provincia di Cremona, i nuovi positivi sono 46. I guariti dimessi sono 1.407, i ricoveri diminuiscono in terapia intensiva (-10, ad oggi sono 525) ma aumentano negli altri reparti (+48, attualmente sono 3.263).

A livello nazionale, con 9.116 nuovi casi, si registra un tasso di positività che scende al 2,9% contro il 4,9% del giorno precedente. I morti delle ultime 24 ore sono 305 contro i 256 di ieri, per un totale di 121.738 da inizio pandemia.

Cala anche la pressione sulle strutture ospedaliere: i ricoveri sono 18.176, con un decremento di 219 unità rispetto a ieri, i pazienti in terapia intensiva sono 2.423 (con 136 ingressi del giorno), 67 in meno di ieri. Sempre ieri i nuovi casi erano stati 5.948, e i morti 256.

