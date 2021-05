Il “biglietto sospeso” è la nuova iniziativa di uno dei cinema del circuito Anteo e e permetterà, grazie alla generosità dei suoi spettatori, l’accesso al cinema a tutti. L’occasione è il compleanno di Anteo, “nato” il primo maggio, Festa dei Lavoratori, e fondato 42 anni fa a partire da una grande voglia di fare, di costruire e di rendersi autonomo e indipendente. Anteo ha deciso anche di celebrare il settore della cultura e dello spettacolo e i suoi lavoratori con un’iniziativa che trova nell’incontro sociale il valore più autentico.

Sabato primo maggio Anteo ha confermato la sua natura di presidio sociale e di incontro e vuole dare spazio e fiducia alle buone azioni, alla generosità come tratto distintivo dei cittadini, oltre a sottolineare l’importanza del diritto alla cultura, in una giornata fondamentale per i diritti.

Come per il caffè, chiunque lo desideri potrà offrire un biglietto del cinema – al prezzo ridotto di € 4,50 – a una persona sconosciuta. L’iniziativa è in vigore in tutte le sale Anteo, a partire da sabato 1 maggio per le sale di Milano (Anteo Palazzo del Cinema, CityLife Anteo) e da mercoledì 5 maggio per le sale di Cremona (spazioCinema CremonaPo), Monza (Capitol Anteo spazioCinema) e Treviglio (Treviglio Anteo spazioCinema).

L’arte può “curare” e chiunque può avere bisogno di cinema. Talvolta, però, non è così scontato poterselo permettere. L’aggregazione sociale, il senso di appartenenza e il divertimento che derivano dalla partecipazione a uno spettacolo cinematografico è un bene prezioso, ma collettivo.

Per aderire all’iniziativa basta recarsi alla biglietteria di uno dei cinema del circuito Anteo, o accedere alla biglietteria online (su www.spaziocinema.info), insieme al biglietto si può acquistare il biglietto sospeso al prezzo ridotto di € 4,50. Il biglietto sospeso sarà conservato dagli operatori di cassa fino al momento in cui non verrà richiesto da un altro spettatore. Il biglietto potrà essere valido per qualsiasi spettacolo della programmazione in corso – ad eccezione degli eventi speciali – nel giorno in cui il biglietto sarà richiesto.

